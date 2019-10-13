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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Греческие митрополиты подготовят заявление по вопросу ПЦУ, сообщил источник

11:36 13.10.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредстоятель новой Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве
Предстоятель новой Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
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АФИНЫ, 13 окт - РИА Новости. Группа греческих митрополитов, выступивших на внеочередном архиерейском соборе Элладской православной церкви против принятия решения по вопросу об автокефалии "новой церкви" Украины, готовит письмо по сложившейся ситуации, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
Накануне собор признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию. Собор также передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму прерогативу "продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины".
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
"Прежде всего, официального решения о признании (автокефалии Украины) не принято. Более десяти митрополитов требовали отложить обсуждение до подходящего времени. Были не согласны митрополиты Пирейский, Каристийский, Илийский, Кесарианийский, Кифирский, Месогейский, Дриинупольский, Этолийский, Ново-Смирнинский, Керкирский. Они были не согласны и требовали отложить обсуждение, а если принимать решение, то провести открытое поименное голосование. Этого не случилось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, есть и другие несогласные помимо десяти митрополитов, которые выступили на соборе и требовали внести их мнение в сообщение, чего не сделал архиепископ. Всего на соборе выступили 33 митрополита.
"В понедельник - вторник будет общее заявление митрополитов, которые не согласны с решением собора. Будет 12-15 подписей. Хочу уточнить, и это важно. Они не согласны не с признанием (автокефалии), а с принятием решения Греческой церковью. Это разные вещи. Среди тех, кто не согласны с принятием решения (ЭПЦ), есть один-два, которые хотят признания автокефалии, но для Онуфрия (митрополита канонической Украинской православной церкви МП - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, некоторые митрополиты хотели отложить обсуждение и провести внеочередной архиерейский собор в течение трёх дней. В частности, было предложение митрополита Кесарианийского Даниила провести трехдневный собор, чтобы проанализировать тему и проголосовать за официальную позицию церкви.
Официальное оглашение итогов Архиерейского собора Элладской церкви в Греции
12 октября, 16:40Религия и мировоззрение
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
"Из 69 присутствующих митрополитов не согласны были 10. (Некоторые) другие присутствующие не говорили, что не согласны, чтобы не быть вовлечёнными. Среди не согласных были и те, кто из "новых земель", то есть принадлежат Константинопольскому патриархату, но не хотят, чтобы их имена были известны", - сказал он.
"В течение двух дней мы напишем общее заявление, чтобы Греческая церковь не попала в перипетии", - сообщил он.
По его мнению, за позицией определенных иерархов Греческой церкви, например, митрополитов Димитриадского, Мессинийского, Навпактского, выступивших за признание автокефалии, скрывается их желание занять архиепископский трон.
Собеседник агентства заявил также, что признание автокефалии "новой церкви" Украины приведёт к расколу в Греческой церкви, и выразил твёрдую уверенность, что Иероним не будет упоминать Епифания (Думенко, главу созданной из раскольников так называемой "Православной церкви Украины", ПЦУ) в случае совместной литургии с Варфоломеем во время визита патриарха в Салоники и на Афон 17-21 октября.
Молитвенное поминовение глав поместных православных церквей в соответствии с их местом в диптихе - перечне поместных церквей - является признанием поместной церкви и воплощением единства православной церкви. Сейчас несколько греческих митрополитов поминают Епифания.
"Это будет первым расколом, поскольку ни в одной другой церкви нет раскола, все другие церкви единогласно не признали Епифания. Раскол в Греческой церкви означает очень много проблем. Мы можем говорить о новом геополитическом положении. Это нарушит баланс в регионе. Это не просто церковная проблема", - сказал он.
"Греческая церковь вступает в большие перипетии. Ситуация критическая", - заключил собеседник агентства.
После заседания ни один из митрополитов, выступивших против признания украинских раскольников канонической церковью, не стал комментировать РИА Новости сложившуюся ситуацию. Богословы также пока отказались от комментариев.
Как заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП протоиерей Николай Балашов, оценка последствий решения Собора Элладской церкви для отношений между нею и Русской православной церковью будет дана Священным Синодом Московского патриархата.
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрение
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