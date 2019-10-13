СМИ сообщили подробности драки со стрельбой в московском ресторане

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал подробности драки со стрельбой в ресторане у посольства Киргизии в Москве.

Инцидент, в ходе которого один из участников был ранен из травматического пистолета, произошел в субботу, примерно в 21:00.

По данным телеканала, участниками конфликта были пять человек. Пострадавшим оказался гендиректор одной из столичных фирм. Пуля прошла по касательной и рассекла бровь. Мужчина был доставлен в больницу.