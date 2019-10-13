Дипломатия сохранит свои позиции, уверен ректор МГИМО

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дипломатия в будущем сохранит свои позиции, несмотря на появление новых каналов передачи информации, считает ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Дипломатия будет сохранять свои позиции в мировом будущем, несмотря на появление новых средств передачи информации, несмотря на то, что сегодня она носит все более открытый характер. Даже традиционные каналы, которые всегда были закрытыми, секретными - телефонные переговоры по спецсвязи, переписка, - оказываются открытыми. Откровенно говоря, не вижу в этом ничего хорошего", - сказал Торкунов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что, когда большевики заявили об отказе от тайны дипломатии и опубликовали множество документов, "участь тогдашней молодой советской России не стала проще - это создало проблемы в отношениях с некоторыми соседями".

"Дело в том, что дипломатия ведь секретна не для того, чтобы от народа чего-то спрятать, а для того, чтобы подготовить решения, которые будут выгодны и своей собственной стране, и будут приемлемы для тех, с кем вы ведете переговоры, с кем вы намерены сотрудничать или разрешать некую острую проблему", - добавил Торкунов.