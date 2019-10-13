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РИА Новости

Дипломатия сохранит свои позиции, уверен ректор МГИМО

11:19 13.10.2019 (обновлено: 12:06 13.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАнатолий Торкунов
Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Дипломатия в будущем сохранит свои позиции, несмотря на появление новых каналов передачи информации, считает ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.
"Дипломатия будет сохранять свои позиции в мировом будущем, несмотря на появление новых средств передачи информации, несмотря на то, что сегодня она носит все более открытый характер. Даже традиционные каналы, которые всегда были закрытыми, секретными - телефонные переговоры по спецсвязи, переписка, - оказываются открытыми. Откровенно говоря, не вижу в этом ничего хорошего", - сказал Торкунов в интервью РИА Новости.
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Он отметил, что, когда большевики заявили об отказе от тайны дипломатии и опубликовали множество документов, "участь тогдашней молодой советской России не стала проще - это создало проблемы в отношениях с некоторыми соседями".
"Дело в том, что дипломатия ведь секретна не для того, чтобы от народа чего-то спрятать, а для того, чтобы подготовить решения, которые будут выгодны и своей собственной стране, и будут приемлемы для тех, с кем вы ведете переговоры, с кем вы намерены сотрудничать или разрешать некую острую проблему", - добавил Торкунов.
По его мнению, дипломатия - это "разговор профессионалов на профессиональные темы", который позволяет помочь государству, руководителям принять верные решения.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
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