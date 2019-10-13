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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Решение Греческой церкви не означает признания ПЦУ, заявил источник

11:17 13.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
АФИНЫ, 13 окт - РИА Новости. Решение внеочередного архиерейского собора Элладской церкви не означает окончательного признания "новой церкви" Украины, официальным признанием станет лишь, когда архиепископ Иероним на литургии начнёт поминать главу так называемой ПЦУ Епифания Думенко, заявил РИА Новости источник в греческих церковных кругах.
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Накануне собор признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию. Собор также передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму прерогативу "продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины". Это повторяет решения Постоянного Синода церкви, принятые в августе. Однако, в отличие от Постоянного Синода, передача собором предстоятелю церкви прерогативы решать вопрос не противоречит уставу Элладской церкви.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
"Официального решения о признании со стороны Греческой церкви не существует. Официальным признанием новой церкви будет, только если архиепископ Иероним начнёт поминать Епифания (Думенко, главу созданной из раскольников так называемой "Православной церкви Украины", ПЦУ - ред.). Только Иероним выражает позицию церкви. До этого никакого признания нет", - сказал источник.
Молитвенное поминовение глав поместных православных церквей в соответствии с их местом в диптихе - перечне поместных церквей - является признанием поместной церкви и воплощением единства православной церкви. Сейчас несколько греческих митрополитов поминают Епифания.
По словам собеседника, решения архиерейского собора лишь повторяют решения Постоянного Синода, утверждения об окончательном признании автокефалии ПЦУ не соответствуют действительности и являются политическими играми.
"Все, что пишется в данный момент, направлено на обслуживание интересов, мобилизовано на продвижение решения Вселенского патриарха", - сказал собеседник агентства.
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Источник заявил также, что признание украинской автокефалии приведет к расколу в Греческой церкви.
Он выразил надежду, что РПЦ не будет спешить с принятием своих решений до полного прояснения ситуации.
Решение архиерейского собора не было единогласным. После заседания ни один из митрополитов, выступивших против признания украинских раскольников канонической церковью, не стал комментировать РИА Новости сложившуюся ситуацию. Богословы также пока отказались от комментариев.
Как заявил в субботу РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) МП протоиерей Николай Балашов, оценка последствий решения Собора Элладской церкви для отношений между нею и Русской православной церковью будет дана Священным Синодом Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВ мире
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