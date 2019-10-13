В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотни жителей Саратова в воскресенье пришли проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости.

Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей, поисками занимались более 3 тысяч волонтеров отряда "Лиза Алерт". Расходы по организации похорон взяли на себя городские власти.

Перед церемонией прощания в храме апостолов Петра и Павла проходит обряд отпевания, куда все попасть не смогли из-за большого количества желающих, которые заполнили весь двор храма и тротуары вблизи него. Представители храма объявили, что после отпевания все смогут по очереди пройти в храм и проститься с девочкой. На прощание собрались сотни жителей города, многие из которых участвовали в ее поисках. Многие люди пришли семьями с маленькими детьми. Люди пришли с букетами цветов: желтых тюльпанов, белых хризантем, красных роз и гвоздик.