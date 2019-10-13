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РИА Новости

В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

11:15 13.10.2019 (обновлено: 13:07 13.10.2019)
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Саратов
Город Саратов
© Depositphotos / MaykovNikita
Город Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотни жителей Саратова в воскресенье пришли проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости.
Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала. К вечеру 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Помимо полиции и спасателей, поисками занимались более 3 тысяч волонтеров отряда "Лиза Алерт". Расходы по организации похорон взяли на себя городские власти.
Житель Саратова, подозреваемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове, в суде. Стоп-кадр видео
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Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
Перед церемонией прощания в храме апостолов Петра и Павла проходит обряд отпевания, куда все попасть не смогли из-за большого количества желающих, которые заполнили весь двор храма и тротуары вблизи него. Представители храма объявили, что после отпевания все смогут по очереди пройти в храм и проститься с девочкой. На прощание собрались сотни жителей города, многие из которых участвовали в ее поисках. Многие люди пришли семьями с маленькими детьми. Люди пришли с букетами цветов: желтых тюльпанов, белых хризантем, красных роз и гвоздик.
По данным СК РФ, подозреваемый в убийстве девочки задержан 35-летний местный житель, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера". Суд в субботу арестовал подозреваемого Михаила Туватина на два месяца. Из его показаний следует, что он поселился в заброшенном гараже, а девочку убил, якобы опасаясь, что она расскажет об этом взрослым.
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Убийство девочки в СаратовеСаратовОбщество
Популярные комментарии
Моё личное мнение .. мораторий на смертную казнь пора отменять... за такие преступления к стенке надо ставить....
13 октября, 12:46
The collapse of liberalism
148000018
В США каждый 25 казненный оказывается в последствии невиновным. А линчеватели, это потенциальные убийцы, их надо судить за покушение на убийство.
13 октября, 13:00
Валерий Конев
45000138
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