Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T11:13Z
https://ria.ru/20191013/1559721207.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:456:2829:2047_1036x0_80_0_0_31dfcaa00a580567b31f8c21d155799b.jpg
РИА Новости

Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе

11:13 13.10.2019
913
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 13 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех госпитализированных после ДТП с автобусом в Уфе как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
В субботу вечером в центре Уфы столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. От удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры. ГУ МЧС информировало, что в больницы города для осмотра были доставлены 10 человек, среди которых был ребенок.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
12 октября, 22:38РИА Новости
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе увеличилось до девяти человек
"Врачи госпитализировали четырех человек, все взрослые. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сообщили РИА Новости в башкирском минздраве.
По данным ГУ МЧС по региону, остальных шестерых пострадавших отпустили лечиться амбулаторно.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
001100
Обсудить 0
Минздрав БашкирииУфаПроисшествия
Рекомендуем
Толстый мужчина у холодильника
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, "не жрать"
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье возбудили уголовное дело после ДТП с пятью погибшими
Детский хоспис
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Уфе увеличилось до девяти человек
Лента
новостей
Посетители у регистратуры городской больницы
Автоматическая передача данных о пациентах недопустима, заявили в Минздраве
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya перед визитом в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
Попытки нивелировать ядерный потенциал России бесполезны, заявил Путин
Кадр из 21 серии тайна фиолетового пятна мультипликационного фильма Новое Простоквашино
В новом эпизоде "Возвращения в Простоквашино" расскажут о фиолетовом пятне
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Глава Приангарья хочет отдавать часть зарплаты в благотворительный фонд
Скорая помощь
В подмосковной Кашире пять человек погибли в ДТП, в том числе ребенок
Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым
Цветы и свечи в память о погибших при нападении на керченский колледж
Пострадавшая в керченском колледже студентка рассказала о реабилитации
Полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе Николай Цуканов
Полпред в УрФО поручил изучить дело против челябинского экс-губернатора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния