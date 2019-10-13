Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе

УФА, 13 окт - РИА Новости. Врачи оценивают состояние четырех госпитализированных после ДТП с автобусом в Уфе как средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

В субботу вечером в центре Уфы столкнулись автомобиль ВАЗ-2109 и автобус ПАЗ. От удара ПАЗ совершил наезд на столб электроопоры. ГУ МЧС информировало, что в больницы города для осмотра были доставлены 10 человек, среди которых был ребенок.