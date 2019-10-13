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РИА Новости

В Тунисе стартовали выборы президента

11:11 13.10.2019
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© AP Photo / Riadh DridiВыборы в Тунисе
Выборы в Тунисе
© AP Photo / Riadh Dridi
Выборы в Тунисе. Архивное фото
КАИР, 13 окт - РИА Новости. Голосование во втором туре президентских выборов началось в 8 утра (10.00 мск) в Тунисе.
В выборах должны принять участие больше 7 миллионов избирателей, обладающих правом голоса.
Избирательный участок в Тунисе
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Тунис выберет своего президента во втором туре
Гражданам Туниса предстоит выбрать лидера из двух претендентов. На высший пост претендуют профессор конституционного права Каис Саид и экс-заключенный медиамагнат Набиль аль-Каруи.
Голосование продлится до 18.00 по местному времени (20.00 мск). Результаты экзит-поллов станут поступать сразу после закрытия участков. Окончательные результаты второго тура выборов избирком должен обнародовать до 21 октября.
Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси. Изначально голосование планировалось на 17 ноября.
Первый тур прошел 15 сентября, ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Саид, набравший 18,4% голосов, и находившийся до 9 октября в тюрьме аль-Каруи с 15,58%. Главным сюрпризом стали проигрыш кандидатов от власти - премьера Юсефа аш-Шахеда и главы минобороны Абдель Карима аз-Збиди, а также относительно слабый результат представителя влиятельной исламистской партии "Ан-Нахда" Абдельфаттаха Муру.
Президент в Тунисе избирается на пятилетний срок.
Жест V на фоне тунисского флага. Архивное фото
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Процедура выборов президента в Тунисе
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