В минобороны Турции рассказали о потерях курдов в ходе операции в Сирии

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. В ходе операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 480 членов Рабочей партии Курдистана – Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), говорится в сообщении минобороны Турции.

"Общее число террористов, которые были обезврежены в ходе успешно продолжающейся операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, составляет 480", - сообщило турецкое военное ведомство.

Отмечается, что в течение ночи позиции курдских сил обстреливались с земли и с воздуха, в том числе с помощью беспилотников.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.