Ректор МГИМО назвал нецелесообразной одногодичную магистратуру

"Я пока не вижу в этом целесообразности, потому что многие ребята, учась в магистратуре двухгодичной, одновременно работают... На мой взгляд, это соответствует сегодня и потребностям, и в целом социальной обстановке. Два года - это нормальный срок", - сказал он в интервью РИА Новости.