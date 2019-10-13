Ректор МГИМО назвал нецелесообразной одногодичную магистратуру

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что пока не считает целесообразным давать диплом магистра после одногодичного курса.
Ранее в пресс-службе НИУ Высшая школа экономики сообщили РИА Новости, что ректор вуза Ярослав Кузьминов обратился в Минобрнауки с предложением внести в законодательство изменения, позволяющие студентам, прошедшим годовые магистерские программы в ведущих вузах РФ, получать дипломы государственного образца.
Торкунов отметил, что у каждого вуза есть свои обстоятельства, которые побуждают его прибегать к одногодичной магистратуре, кроме того, на Западе, в европейских странах много одногодичных магистерских программ.
"Я пока не вижу в этом целесообразности, потому что многие ребята, учась в магистратуре двухгодичной, одновременно работают... На мой взгляд, это соответствует сегодня и потребностям, и в целом социальной обстановке. Два года - это нормальный срок", - сказал он в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что работающие магистранты учатся осознанно и "предъявляют преподавателям соответствующие требования - им надо получить те знания и компетенции, которые нужны на работе".
По его мнению, если делать насыщенную годичную программу, студенты не получат практических навыков, ведь двухгодичная подготовка предполагает длительную практику.
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