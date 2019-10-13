Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T14:27Z
https://ria.ru/20191013/1559721022.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155972/50/1559725043_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_9d7e6f32677e88326d96e790628579ef.jpg
РИА Новости

Явка жителей Екатеринбурга на опрос по храму к полудню составила более 2%

11:05 13.10.2019 (обновлено: 14:27 13.10.2019)
2125
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Явка жителей Екатеринбурга на опрос по месту строительства храма к полудню составила более 2%, порог явки, при котором голосование будет признано состоявшимся, преодолён, сообщает горизбирком.
Ранее руководитель аппарата горадминистрации Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10857 человек.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
9 октября, 14:08РИА Новости
Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге
"На 12.00 (10.00 иск) явка горожан в пункты проведения опроса составила 2,58%", - говорится в сообщении. Уточняется, что к полудню проголосовало 28 018 человек.
Как передает корреспондент РИА Новости, с самого утра в школе №102 на улице Чайковского около операторов, проверяющих прописку голосующих, выстроились очереди. "Ажиотаж с самого открытия. В основном это тенденция, до полудня всегда на голосованиях больше народа, но именно сегодня люди очень активно идут", - заявила агентству общественный наблюдатель Елена Подкорытова.
Пришедшие проголосовать отмечают, что не ожидали увидеть так много людей. Как отметила РИА Новости пенсионерка Людмила Агапова, для неё выбор места под храм принципиально важен, так как в будущем он изменит облик города.
Ещё одна местная жительница Юлия Гусева сказала, что ей вручили приглашение на опрос в одном из продуктовых магазинов. Всем, кто, как и Юлия, пришли по приглашению, после голосования выдают памятную монету и сертификат "Первого строителя".
В воскресенье в Екатеринбурге работает 51 площадка, где проводится опрос горожан по месту возведения храма Святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма.
17610120
Обсудить 13
ЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Просто остальным 97% этот храм вообще не нужен. Голосование будет признано основываясь на голосах меньшинства вопреки большинства которые бы тоже участвовали в опросе если бы там был вариант ответа Храм городу не нужен вообще.
13 октября, 13:45
Антон Кузьмин
1900002
Самый популярный ответ: "Святая Катерина, пошли мне дворянина"!
13 октября, 12:17
Deep Jungle
340004
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния