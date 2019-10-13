Явка жителей Екатеринбурга на опрос по храму к полудню составила более 2%

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

Жители Екатеринбурга во время опроса по месту строительства собора святой Екатерины в городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Явка жителей Екатеринбурга на опрос по месту строительства храма к полудню составила более 2%, порог явки, при котором голосование будет признано состоявшимся, преодолён, сообщает горизбирком.

Ранее руководитель аппарата горадминистрации Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10857 человек.

"На 12.00 (10.00 иск) явка горожан в пункты проведения опроса составила 2,58%", - говорится в сообщении. Уточняется, что к полудню проголосовало 28 018 человек.

Как передает корреспондент РИА Новости, с самого утра в школе №102 на улице Чайковского около операторов, проверяющих прописку голосующих, выстроились очереди. "Ажиотаж с самого открытия. В основном это тенденция, до полудня всегда на голосованиях больше народа, но именно сегодня люди очень активно идут", - заявила агентству общественный наблюдатель Елена Подкорытова.

Пришедшие проголосовать отмечают, что не ожидали увидеть так много людей. Как отметила РИА Новости пенсионерка Людмила Агапова, для неё выбор места под храм принципиально важен, так как в будущем он изменит облик города.

Ещё одна местная жительница Юлия Гусева сказала, что ей вручили приглашение на опрос в одном из продуктовых магазинов. Всем, кто, как и Юлия, пришли по приглашению, после голосования выдают памятную монету и сертификат "Первого строителя".

В воскресенье в Екатеринбурге работает 51 площадка, где проводится опрос горожан по месту возведения храма Святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17 и набережная за Макаровским мостом.