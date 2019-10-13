В Сирии свыше 130 тысяч человек покинули дома из-за операции Турции

ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 130 тысяч человек покинули свои дома из-за военной операции Турции в районах Телл-Абъяд и Рас аль-Айна, однако общее количество переселенцев может превысить 400 тысяч человек, заявил в воскресенье официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.

"Переселения продолжаются из пригородных районов Телл-Абъяда и Рас аль-Айна на северо-востоке Сирии. По оценкам на данный момент, свыше 130 тысяч человек покинули свои дома, но точные данные пока сложно обозначить", - заявил он.

По данным УКГВ ООН, порядка 400 тысяч человек могут нуждаться в гуманитарной помощи.

Лерке напомнил, что с 11 октября все общественные и частные больницы в обоих населенных пунктах прекратили работу. Гуманитарные агентства также озабочены ситуацией с безопасностью для своих сотрудников, которые остаются в зонах, затронутых боевыми действиями. В населенном пункте Камышлы у ООН остается 134 человека, из которых 124 - местные сотрудники и 10 иностранцев. Общее количество иностранных работников в данном регионе Сирии сократилось с 384 до 200 человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.