Шнуров рассказал о своем отношении к мату

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что в его песнях нет мата, сообщает Пятый канал.
По словам артиста, для него существует русский язык "в полном его объеме", без каких-либо ограничений.
"Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого", — отметил он.
Шнуров добавил, что считает смешным наличие в языке каких-либо запрещенных слов в XXI веке.
Ранее посетительница концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону написала заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова. В заявлении отмечается, что Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек.
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