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РИА Новости

Шнуров рассказал о своем отношении к мату

10:50 13.10.2019 (обновлено: 11:15 13.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что в его песнях нет мата, сообщает Пятый канал.
По словам артиста, для него существует русский язык "в полном его объеме", без каких-либо ограничений.
"Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого", — отметил он.
Шнуров добавил, что считает смешным наличие в языке каких-либо запрещенных слов в XXI веке.
Ранее посетительница концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону написала заявление в полицию на музыканта Сергея Шнурова. В заявлении отмечается, что Шнуров матерился на протяжении четырех часов в присутствии 46 тысяч человек.
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Шнур (Сергей Шнуров)
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