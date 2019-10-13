Шнуров рассказал о своем отношении к мату

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров заявил, что в его песнях нет мата, сообщает Музыкант Сергей Шнуров заявил, что в его песнях нет мата, сообщает Пятый канал.

По словам артиста, для него существует русский язык "в полном его объеме", без каких-либо ограничений.

"Что такое мат? Я не могу сказать. Вот для меня нет мата никакого", — отметил он.

Шнуров добавил, что считает смешным наличие в языке каких-либо запрещенных слов в XXI веке.