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РИА Новости

Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны

10:49 13.10.2019 (обновлено: 11:31 13.10.2019)
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М
© Фото : СЕВМАШ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В случае полномасштабной войны российская атомная подлодка "Ясень" может нанести удар по немецкому городу Бремерхафен, считает бывший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик. Его исследование опубликовано на сайте Военно-морского института США.
Метрик отметил, что Бремерхафен является основным портом для высадки американских военных в Европе.
По словам эксперта, доступ в порт осуществляется через два шлюза. Кроме того, к нему ведут два железнодорожных моста.
Если Россия нанесет удар по этим целям, то американцы не смогут использовать порт для переброски тяжелой военной техники в Европу, считает специалист.
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Среди других слабых мест в Европе Метрик назвал порты Роттердама и Антверпена, которые более устойчивы к удару из-за большого размера, однако обладают такими же недостатками, что и Бремерхафен.
Эксперт подчеркнул, что во время холодной войны эти объекты считались безопасными, однако появление у России высокоточных ракет сделало их уязвимыми.
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ГерманияРоттердамРоссияАнтверпенСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо прописать у нас в доктрине, при любом нападении на Россию не важно от кого, все ракеты полетят в США а не на их холопов, и пусть уже Америка голову ломает
13 октября, 11:20
Давид Мишин
15170004
Конец придёт Америке , а не мостам и портам в европе
13 октября, 11:21
A1Alenka 1992
12440003
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