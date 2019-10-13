Американский эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В случае полномасштабной войны российская атомная подлодка "Ясень" может нанести удар по немецкому городу Бремерхафен, считает бывший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик. Его исследование опубликовано на В случае полномасштабной войны российская атомная подлодка "Ясень" может нанести удар по немецкому городу Бремерхафен, считает бывший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик. Его исследование опубликовано на сайте Военно-морского института США.

Метрик отметил, что Бремерхафен является основным портом для высадки американских военных в Европе.

По словам эксперта, доступ в порт осуществляется через два шлюза. Кроме того, к нему ведут два железнодорожных моста.

Если Россия нанесет удар по этим целям, то американцы не смогут использовать порт для переброски тяжелой военной техники в Европу, считает специалист.

Среди других слабых мест в Европе Метрик назвал порты Роттердама и Антверпена, которые более устойчивы к удару из-за большого размера, однако обладают такими же недостатками, что и Бремерхафен.