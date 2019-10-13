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РИА Новости

Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

10:47 13.10.2019 (обновлено: 14:33 13.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая Соединенные Штаты, не выплатили взносы за нынешний год в бюджеты всемирной организации.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Вчера, 10:32РИА Новости
Россия призвала членов ООН к бюджетной дисциплине на фоне невыплат взносов
"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", — говорится в сообщении МИД России.
В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.
Ранее помощник Генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, "США должны 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет".
При этом общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов, отметил он. "Шестьдесят пять стран не заплатили", — добавил Раманатан. При этом он уточнил, что 97% от этой суммы должны семь государств: Соединенные Штаты, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.
Таким образом, уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг. Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению — ключевое подразделение Секретариата — вынужден принимать меры жесткой экономии. Начиная с середины октября этого года для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день: строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в Организации Объединенных Наций прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
12 октября, 00:51РИА Новости
В штаб-квартире ООН начнут экономить на отоплении, электричестве и столовых
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Антониу ГутеррешМИД РФООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
так вам и надо,вы не мид.-а цацкалы,правильно америкосы делают
13 октября, 11:18
александр жуликов
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Исключить Сша из ООН за долги а штаб квартиру перенести в другую страну..
13 октября, 11:58
The collapse of liberalism
7671003
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