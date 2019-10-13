Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

На днях Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая Соединенные Штаты, не выплатили взносы за нынешний год в бюджеты всемирной организации.

"Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил один миллиард долларов. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги", — говорится в сообщении МИД России.

В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.

Ранее помощник Генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией. По его словам, "США должны 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет".

При этом общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов, отметил он. "Шестьдесят пять стран не заплатили", — добавил Раманатан. При этом он уточнил, что 97% от этой суммы должны семь государств: Соединенные Штаты, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.