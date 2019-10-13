Ректор МГИМО: выпускники должны владеть информационными технологиями

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Выпускник любого факультета должен владеть информационными технологиями, а также основами цифровой экономики, считает ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.

"Сегодня выпускник любого факультета, независимо от специальности, должен владеть информационными технологиями, основами цифровой экономики, анализа больших данных. Постепенно мы внедряем это в учебный процесс. Но здесь, мне кажется, это не должно превратиться в некую кампанию, потому что это всегда ведет к упрощению и симуляции усилий", - заявил Торкунов в интервью РИА Новости.

Ректор предполагает, что в течение ближайших двух-трех лет IT-составляющая существенно вырастет во всех программах МГИМО.

Он также напомнил, что у вуза есть центр международной информационной безопасности, который возглавляет спецпредставитель президента, профессор Андрей Крутских, а также специальный центр цифровой экономики под руководством профессора Элины Сидоренко.