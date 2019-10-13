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РИА Новости

Ректор МГИМО: выпускники должны владеть информационными технологиями

10:42 13.10.2019 (обновлено: 12:06 13.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Выпускник любого факультета должен владеть информационными технологиями, а также основами цифровой экономики, считает ректор Московского государственного института международных отношений, академик РАН Анатолий Торкунов.
"Сегодня выпускник любого факультета, независимо от специальности, должен владеть информационными технологиями, основами цифровой экономики, анализа больших данных. Постепенно мы внедряем это в учебный процесс. Но здесь, мне кажется, это не должно превратиться в некую кампанию, потому что это всегда ведет к упрощению и симуляции усилий", - заявил Торкунов в интервью РИА Новости.
Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов
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Ректор предполагает, что в течение ближайших двух-трех лет IT-составляющая существенно вырастет во всех программах МГИМО.
Он также напомнил, что у вуза есть центр международной информационной безопасности, который возглавляет спецпредставитель президента, профессор Андрей Крутских, а также специальный центр цифровой экономики под руководством профессора Элины Сидоренко.
Торкунов отметил, что, несмотря на популяризацию IT-направлений, среди поступающих в МГИМО сохраняется устойчивый интерес к факультету международных отношений и правовым специальностям, а также существенно "вырос спрос на экологию, который поначалу был совсем не велик".
Читайте полный текст интервью с Анатолием Торкуновым >>
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МГИМОАнатолий ТоркуновМоскваОбщество
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