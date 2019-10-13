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РИА Новости

Россия призвала членов ООН к бюджетной дисциплине на фоне невыплат взносов

10:32 13.10.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Москва призывает государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине на фоне того, что 50 стран, включая США, не выплатили взносы за текущий год, говорится в сообщении МИД РФ.
На днях генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш информировал представителей нью-йоркского дипкорпуса о серьезном ухудшении финансового положения ООН. По состоянию на 9 октября 2019 года более 50 государств-членов, включая США, не выплатили взносы за текущий год в бюджет всемирной Организации.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
12 октября, 00:51РИА Новости
В штаб-квартире ООН начнут экономить на отоплении, электричестве и столовых
"Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме. Москва традиционно призывает другие государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине", - говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее сообщалось, что уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг. Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению вынужден принимать меры жесткой экономии. Начиная с середины октября для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день - строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, - в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.
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Антониу ГутеррешООНРоссияСШАВ мире
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