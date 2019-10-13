Россия призвала членов ООН к бюджетной дисциплине на фоне невыплат взносов

Ранее сообщалось, что уже в ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг. Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению вынужден принимать меры жесткой экономии. Начиная с середины октября для Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи будет обеспечиваться проведение только двух заседаний в день - строго с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 18:00, - в то время как ранее дипломаты зачастую заседали вечером и ночью. Объем документов, подлежащих переводу на шесть официальных языков ООН, будет ограничен. Также в ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений.