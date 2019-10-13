В ДНР сообщили о бое между спецназом ВСУ и националистами в Донбассе

По данным ДНР, в перестрелке погибли пять националистов и военнослужащий танковой бригады ВСУ. Он самовольно покинул расположение части с оружием, чтобы поддержать радикалов.

Киев уже в третий раз сорвал процесс разведения сил и военной техники, согласованный контактной группой по Донбассу. Представители ЛНР и ДНР несколько раз запускали ракету, сигнализирующую о готовности начать отвод, однако ответных действий со стороны украинских силовиков не последовало.