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РИА Новости

В Китае при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

10:25 13.10.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Пекине, КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще девять пострадали в результате взрыва газа в провинции Цзянсу на востоке Китая, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы администрации города Уси.
Инцидент произошел в воскресенье около 11.00 по местному времени (6.00 мск) в одной из закусочных в районе Сишань городского округа Уси.
Автомобиль полиции в Шанхае, КНР
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Прибывшие на место экстренные службы после разбора завалов нашли 15 пострадавших, из них шестеро скончались от полученных травм, несмотря на усилия медиков. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.
Сообщается, что поисково-спасательные работы на месте происшествия уже близки к завершению.
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