В Китае при взрыве газа в кафе погибли шесть человек

ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Шесть человек погибли, еще девять пострадали в результате взрыва газа в провинции Цзянсу на востоке Китая, говорится в опубликованном сообщении пресс-службы администрации города Уси.

Инцидент произошел в воскресенье около 11.00 по местному времени (6.00 мск) в одной из закусочных в районе Сишань городского округа Уси.

Прибывшие на место экстренные службы после разбора завалов нашли 15 пострадавших, из них шестеро скончались от полученных травм, несмотря на усилия медиков. Состояние остальных пострадавших оценивается как стабильное.