Международный Большой детский фестиваль открывается в Губернском театре

МОСКВА,13 окт – РИА Новости. Второй Международный Большой детской фестиваль откроется в воскресенье в Москве на сцене Губернского театра, сообщили в пресс-службе проекта.
"Мы стремимся к тому, чтобы этот форум собрал все лучшее, что делается для детей: победителей разных фестивалей, в разных направлениях – театр, кино, анимация, цирк, ледовые шоу. И усилиями детского жюри выбрать лучших из лучших. Особенность нашего форума – это жюри, состоящее из детей разных возрастов", — сказал накануне открытия художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.
Он сообщил, что в рамках фестиваля запланирована также обширная образовательная программа для учащихся детских театральных студий.
Кураторами фестиваля выступили Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Михаил Алдашин, Эдгард и Аскольд Запашные.
Форум пройдет пройдет с 13 октября по 15 ноября. В конкурсной программе участвует 31 театр из 12 городов. На фестивале впервые в Москве покажет свое шоу всемирно известный итальянский клоун Дэвид Ларибле.
В рамках смотра в городах Подмосковье пройдут показы участников конкурсной программы. Спектакли, детское кино и анимационные фильмы, а также ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик".
Фестивальные спектакли и другие программы пройдут на 17 площадках столицы, в числе которых Губернский театр и МТЮЗ, Центр им. Мейерхольда и Театр кукол им. Образцова, Театральный центр "На Страстном" и Театр Луны.