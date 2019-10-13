Международный Большой детский фестиваль открывается в Губернском театре

Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019

МОСКВА,13 окт – РИА Новости. Второй Международный Большой детской фестиваль откроется в воскресенье в Москве на сцене Губернского театра, сообщили в пресс-службе проекта.

"Мы стремимся к тому, чтобы этот форум собрал все лучшее, что делается для детей: победителей разных фестивалей, в разных направлениях – театр, кино, анимация, цирк, ледовые шоу. И усилиями детского жюри выбрать лучших из лучших. Особенность нашего форума – это жюри, состоящее из детей разных возрастов", — сказал накануне открытия художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Он сообщил, что в рамках фестиваля запланирована также обширная образовательная программа для учащихся детских театральных студий.

Кураторами фестиваля выступили Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Михаил Алдашин, Эдгард и Аскольд Запашные.

Форум пройдет пройдет с 13 октября по 15 ноября. В конкурсной программе участвует 31 театр из 12 городов. На фестивале впервые в Москве покажет свое шоу всемирно известный итальянский клоун Дэвид Ларибле.

В рамках смотра в городах Подмосковье пройдут показы участников конкурсной программы. Спектакли, детское кино и анимационные фильмы, а также ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик".