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РИА Новости
Культура

Международный Большой детский фестиваль открывается в Губернском театре

10:28 13.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Сергей Безруков перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА,13 окт – РИА Новости. Второй Международный Большой детской фестиваль откроется в воскресенье в Москве на сцене Губернского театра, сообщили в пресс-службе проекта.
"Мы стремимся к тому, чтобы этот форум собрал все лучшее, что делается для детей: победителей разных фестивалей, в разных направлениях – театр, кино, анимация, цирк, ледовые шоу. И усилиями детского жюри выбрать лучших из лучших. Особенность нашего форума – это жюри, состоящее из детей разных возрастов", — сказал накануне открытия художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.
Он сообщил, что в рамках фестиваля запланирована также обширная образовательная программа для учащихся детских театральных студий.
Кураторами фестиваля выступили Александр Адабашьян, Максим Дунаевский, Михаил Алдашин, Эдгард и Аскольд Запашные.
Форум пройдет пройдет с 13 октября по 15 ноября. В конкурсной программе участвует 31 театр из 12 городов. На фестивале впервые в Москве покажет свое шоу всемирно известный итальянский клоун Дэвид Ларибле.
В рамках смотра в городах Подмосковье пройдут показы участников конкурсной программы. Спектакли, детское кино и анимационные фильмы, а также ледовое шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик".
Фестивальные спектакли и другие программы пройдут на 17 площадках столицы, в числе которых Губернский театр и МТЮЗ, Центр им. Мейерхольда и Театр кукол им. Образцова, Театральный центр "На Страстном" и Театр Луны.
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