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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: турецкие войска захватили населенный пункт на северо-востоке Ракки

10:18 13.10.2019 (обновлено: 14:17 13.10.2019)
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© REUTERS / Stoyan NenovВзрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
Взрыв в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. 12 октября 2019
© REUTERS / Stoyan Nenov
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкие войска захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части сирийской провинции Ракка, передает гостелевидение Сирии.
"Войска турецкого режима оккупировали населенный пункт Сулук на северо-востоке (провинции - ред.) Ракка", - передает телеканал Ikhbariya.
В субботу минобороны Турции заявило, что стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль вооруженными силами Турции и оппозиционной "Сирийской национальной армией", которые ведут наступление на севере Сирии.
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
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Курды заявили о гибели 75 турецких солдат в Сирии

Турецкая операция в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся четыре миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* запрещенная в России террористическая организация.
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
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WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииСирияВ мире
Популярные комментарии
Позор вам у нашего президента ДР был 7 октября запомните и в следующий раз не опозорьтесь!
13 октября, 11:14
FGFedor Grojs
13200015
Командир курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани (Абди) предложил США либо остановить турецкое наступление, либо покинуть регион, чтобы освободить место для российских сил и правительственных войск Сирии. CNN приводит содержание стенограммы встречи Кобани с заместителем спецпосланника США. "Вы нас продали. Это аморально" – заявил он.
13 октября, 11:42
Броня Гомогенная
1831103
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