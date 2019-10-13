Россия и Турция за сутки зафиксировали по 27 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали по 27 нарушений перемирия, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Алеппо – семь, Латакия – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Алеппо – пять, Латакия – три, Хама – три", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции: в населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор и в населенном пункте Хаттания провинции Тартус выдано по 750 продовольственных наборов весом 3,712 тонны.