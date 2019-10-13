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РИА Новости

В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе

10:15 13.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине . Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии у линии соприкосновения.
По заявлению ведомства, "с целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей", ВСУ "продолжают создавать препятствия работе БПЛА миссии ОБСЕ" в Донбассе.
Он уточнил, что, по данным Народной милиции ЛНР, в ночь на 11 октября украинские силовики создали помехи каналам управления БПЛА СММ ОБСЕ при помощи станции "Буковель-АД" в районе подконтрольной Киеву Навозвановки.
"Вследствие чего беспилотник миссии вынужден был прекратить наблюдение...", - уточнили в пресс-службе.
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