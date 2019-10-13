Синоптики предупредили о начале периода "глубокой осени" в Москве

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва на следующей неделе войдет в период так называемой глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Москва на следующей неделе войдет в период так называемой глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас мы вступаем в полосу "глубокой осени", которая продлится с 15 по 23 октября. Что касается температурного фона, то он тоже достаточно высокий: вся следующая неделя по среднесуточной температуре будет выше нормы на четыре-семь градусов, что соответствует показателям начала октября", — сообщил Тишковец.

Синоптик добавил, что на следующей неделе ожидается погода с достаточным количеством облаков, иногда будет проглядывать солнце и пройдут небольшие дожди.

Температура в понедельник ночью составит шесть-восемь градусов тепла, днем прогнозируются кратковременные дожди и до 12-14 градусов выше ноля. Во вторник ночью ожидается до девяти-четырнадцати градусов, днем — десять-пятнадцать градусов без существенных осадков.