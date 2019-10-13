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РИА Новости

Синоптики предупредили о начале периода "глубокой осени" в Москве

10:05 13.10.2019 (обновлено: 13:38 13.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСкамья в осеннем парке
Скамья в осеннем парке
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Скамья в осеннем парке. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Москва на следующей неделе войдет в период так называемой глубокой осени, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас мы вступаем в полосу "глубокой осени", которая продлится с 15 по 23 октября. Что касается температурного фона, то он тоже достаточно высокий: вся следующая неделя по среднесуточной температуре будет выше нормы на четыре-семь градусов, что соответствует показателям начала октября", — сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что на следующей неделе ожидается погода с достаточным количеством облаков, иногда будет проглядывать солнце и пройдут небольшие дожди.
Температура в понедельник ночью составит шесть-восемь градусов тепла, днем прогнозируются кратковременные дожди и до 12-14 градусов выше ноля. Во вторник ночью ожидается до девяти-четырнадцати градусов, днем — десять-пятнадцать градусов без существенных осадков.
"В среду похолодание: ночью от ноля до плюс пяти градусов, днем — небольшой дождь и плюс восемь-тринадцать. В четверг ночью — плюс три-восемь градусов, днем — плюс десять-пятнадцать, в пятницу около плюс семи-тринадцати градусов", — добавил синоптик.
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