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РИА Новости

В Японии пожилая женщина выпала из вертолета в ходе спасательной операции

10:05 13.10.2019
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© REUTERS / KyodoПоследствия тайфуна "Хагибис" в Японии
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
© REUTERS / Kyodo
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Пожилая женщина выпала с высоты 40 метров из вертолета сил самообороны Японии, которые участвовали в спасательных работах после прохождения мощного тайфуна "Хагибис", сообщило агентство Киодо.
Инцидент произошел в префектуре Фукусима. У женщины зафиксирована остановка сердце и дыхания. Она была доставлена в больницу.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач. Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.
В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысяч домов, что примерно в три раза больше чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.
В спасательных работах принимают участие около 27 тысяч служащих сил самообороны Японии.
Последствия тайфуна Хагибис в Японии
Вчера, 09:53РИА Новости
Удар стихии: тайфун "Хагибис" в Японии
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Тайфун "Хагибис"Фукусима (префектура)ЯпонияВ мире
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