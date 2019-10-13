В опросе по храму в Екатеринбурге приняли участие уже десять тысяч человек

Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

Женщина принимает участие в опросе по месту строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч человек приняли участие в опросе по месту строительства храма в Екатеринбурге, сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

В воскресенье в Екатеринбурге работает 51 площадка, где проводится опрос горожан по месту возведения храма святой Екатерины. В опросный лист вошли две площадки: бывшее здание приборостроительного завода по улице Горького, 17, и набережная за Макаровским мостом.

"Сейчас я спросил, сколько пришло уже на опрос. Сказали, более 10 тысяч человек. Один процент - цифра небольшая, с одной стороны. С другой стороны, сложно представить, что люди проходят по другим объектам голосовать в таком количестве", - сказал Цуканов.

Ранее руководитель аппарата горадминистрации Илья Захаров сообщал, что опрос по строительству храма будет признан состоявшимся при явке от 1% - это 10 857 человек.