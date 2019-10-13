Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T09:16Z
https://ria.ru/20191013/1559718758.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155971/26/1559712699_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8ed090bf529dbf8bf69209a9233e0d56.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:16 13.10.2019
1479
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до 13 градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Метеовести центра погоды "Фобос".
Голуби во время снегопада в Москве
7 октября, 15:11РИА Новости
Москвичей попросили не подкармливать перелетных птиц
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. Это значит, что в небе Москвы из-за туч изредка будет выглядывать солнце, лишь кое-где могут брызнуть незначительные кратковременные дожди, а температурный фон, благодаря западно-восточному переносу теплых и влажных океанических воздушных масс, на 3-4 градуса превысит климатическую норму октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.
101011
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Скамья в осеннем парке
Синоптики предупредили о начале периода "глубокой осени" в Москве
Спасская башня Московского Кремля
Синоптики предупредили москвичей о барической "пиле" в выходные
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния