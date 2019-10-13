Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до 13 градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Метеовести центра погоды "Фобос".
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"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. Это значит, что в небе Москвы из-за туч изредка будет выглядывать солнце, лишь кое-где могут брызнуть незначительные кратковременные дожди, а температурный фон, благодаря западно-восточному переносу теплых и влажных океанических воздушных масс, на 3-4 градуса превысит климатическую норму октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура в городе плюс 11-13 градусов, по области плюс 9-14 градусов тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров ртутного столба.