Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до 13 градусов тепла ожидает москвичей в воскресенье, сообщается на сайте Метеовести центра погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабым влиянием североатлантического циклона. Это значит, что в небе Москвы из-за туч изредка будет выглядывать солнце, лишь кое-где могут брызнуть незначительные кратковременные дожди, а температурный фон, благодаря западно-восточному переносу теплых и влажных океанических воздушных масс, на 3-4 градуса превысит климатическую норму октября", - говорится в сообщении.