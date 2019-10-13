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РИА Новости

В ЛНР вторые сутки сохраняется режим тишины

09:13 13.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение двух минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 11 октября украинские силовики не не вели огонь по территории республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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