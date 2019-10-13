Участник высадки на Луну рассказал о встрече с Алексеем Леоновым

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Участник первой экспедиции с высадкой на Луну, американский астронавт Майкл Коллинз назвал скончавшегося космонавта Алексея Леонова большим оригиналом, вспомнив, что тот при встрече поднял его на метр от земли.
Первый человек, в 1965 году вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни. Он будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище 15 октября.
"Алексей Леонов был не только первым человеком, вышедшим в открытый космос, но и большим оригиналом. Однажды он поприветствовал меня, подняв с земли на метр", - рассказал Коллинз на своей странице в Twitter.
Астронавт назвал Леонова талантливым художником и представителем российской космической программы, а также замечательным человеком.
В июле 1969 года Коллинз вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином слетали к Луне на корабле "Аполлон-11". Армстронг и Олдрин впервые в истории человечества в лунном модуле совершили посадку на Луну и затем вышли на ее поверхность. Коллинз тем временем ждал коллег в командно-служебном модуле на орбите вокруг Луны.