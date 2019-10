Премьера шоу Сергея Полунина "Сатори" стартует в Санкт-Петербурге и Москве

"Будет интересно"

Звезды мирового балета

Театр балета Эйфмана

"Диана и Актеон"

"Диана и Актеон" перейдет в "Лунную сонату", созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Полунина Take Me To Church на музыку Hozier.