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РИА Новости
Культура

Премьера шоу Сергея Полунина "Сатори" стартует в Санкт-Петербурге и Москве

09:05 13.10.2019 (обновлено: 09:14 13.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист балета, актер Сергей Полунин
Артист балета, актер Сергей Полунин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Российский тур шоу "Сатори" всемирно известного танцовщика Сергея Полунина стартует в Санкт-Петербурге 13 октября, в Москве будет представлено 15 октября, а затем будет показано в Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

"Будет интересно"

"Я уверен: смотреть шоу будет очень интересно. Тут ничего нет скучного и лишнего, все довольно компактно. Скучное – самое страшное, что может быть в жизни и в искусстве", - сказал Полунин накануне российской премьеры.
Шоу состоит из двух актов. Первый составлено из сольных и дуэтов звезд мирового балета. И, по словам Полунина, для него большая честь, что в российском туре согласились принять участие "такие крутые танцоры".
"Я хочу показывать лучших артистов. Это цель моей миссии. Как продюсер, я хочу создать платформу для артистов. И этот тур – первый шаг в воплощении этой идеи. А так как у нас российский тур, в первом акте в основном, будут выступать представители великой русской школы балета", - подчеркнул Полунин.
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Звезды мирового балета

В "Сатори" в Москве состоится мировая премьера – знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг представит новое соло, которое создал специально для российского тура.
"С Йоханом я сотрудничаю давно. И новое соло ABC , мне кажется, получилось очень оригинальным. Смотреть его точно будет интересно. Кобборг – один из лучших актеров в мировом балете, и его актерское мастерство будет полноценно раскрыто в номере", – рассказал Полунин.
Еще одним звездным участником шоу станет Леонид Сарафанов – один из самых выдающихся исполнителей сложной классической партии Па-де-де из балета "Дон Кихот".
"Я был еще маленьким, а Леонид уже считался признанной и мировой звездой. Он, обладатель удивительно чистой техники, был и остается для меня непререкаемым авторитетом. Я рад, что русскую школу классического балета будет представлять в нашем шоу именно Сарафанов со своей партнершей Елизаветой Кокоревой", - признался Сергей.
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Театр балета Эйфмана

В шоу примут участие артисты театра Бориса Эйфмана, большим поклонником которого является Полунин. Любовь Андреева и Олег Габышев исполнят номер из балета Эйфмана "Реквием".
"Борис Яковлевич Эйфман воплощает собой самое настоящее искусство, самое высокое его качество. Он по-своему представляет русский театр и русский танец – и этот взгляд всегда новый, свежий. Я его очень ценю. Это настоящий мировой класс", - отметил Сергей.
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"Диана и Актеон"

Сам Сергей Полунин исполнит в первом акте три соло. А открытием шоу станет классика – "Диана и Актеон" в хореографии Агриппины Вагановой в исполнении которого, по словам артиста, зрителей ждет небольшой сюрприз. Как сообщил Сергей, классический номер будет подан в необычном варианте, а сам он будет одет в другую нестандартную одежду.
"Диана и Актеон" перейдет в "Лунную сонату", созданную специально для японского фестиваля, посвященного Луне. А завершит первый акт ставшее уже легендарным соло Полунина Take Me To Church на музыку Hozier.
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"Сатори"

Второй акт – это собственно "Сатори" - в практике дзен "сатори" означает "внезапное просветление", "видение собственной природы". "В принципе, все искусство существует, чтобы разбудить в человеке хорошие и правильные чувства. И благодаря этому, возможно, изменить его взгляды на мир и на свою жизнь. Через моего персонажа мы показываем путь такого просветления – от полного незнания себя", - считает Полунин.
И сам спектакль, по мнению артиста, - это своеобразная проекция жизни человека. "Все меняется и эволюционирует не только в жизни, но и в нашем спектакле, - отметил Сергей. – Его создатель Гейб дель Веккьо верит, что с каждым спектаклем нужно что-то добавлять и изменять. Поэтому каждый выход на сцену – попытка сделать что-то лучше и ярче, немного иначе".
В "Сатори" примет участие учащийся Академии хореографии в Севастополе, где Полунин - и.о. ректора. Роль Мальчика репетируют Арсений Цурко и Василий Шевченко, которые получили гранты Благотворительного фонда Полунина на обучение в студии Академии хореографии. Кто из них выйдет на сцену – пока неизвестно, возможно танцевать будут оба.
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