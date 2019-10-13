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РИА Новости
Война в Сирии

WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии

08:52 13.10.2019 (обновлено: 09:28 13.10.2019)
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© AP Photo / Aris MessinisТурецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе
© AP Photo / Aris Messinis
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкие военные могли намеренно обстрелять американские позиции на северо-востоке Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников в Белом доме.
Офицер армии США рассказал, что турецкая сторона вела огонь 155-миллиметровыми снарядами. При этом, по его словам, Турция знала, что на этой территории располагается американский военный контингент.
По данным издания, действия Анкара можно объяснить желанием установить контроль над гораздо большей территорией, чем предполагают договоренности Турции и США, а также оттеснить американских военных от сирийского города Кобани.
В минобороны Турции заявили, что огонь велся по позициям курдских формирований. В ведомстве добавили, что прекратили обстрел сразу после получения уведомления от американской стороны.
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Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Турки молодцы. Они действовали по принципу - кто не спрятался, я не виноват. И ваще, янки объявили об уходе. Дак и чего резину тянули, ждали покамест прилетит? Оно и прилетело. Наздоровье.
13 октября, 09:56
CCicicipi
3761004
Жалко что никуда ни попали...
13 октября, 09:25
SSch.shurikov
2910004
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