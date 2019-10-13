WP: Турция могла намеренно обстрелять американских военных в Сирии

Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе

© AP Photo / Aris Messinis Турецкий солдат наблюдает в бинокль на турецко-сирийский границе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкие военные могли намеренно обстрелять американские позиции на северо-востоке Сирии, сообщает Турецкие военные могли намеренно обстрелять американские позиции на северо-востоке Сирии, сообщает Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников в Белом доме.

Офицер армии США рассказал, что турецкая сторона вела огонь 155-миллиметровыми снарядами. При этом, по его словам, Турция знала, что на этой территории располагается американский военный контингент.

По данным издания, действия Анкара можно объяснить желанием установить контроль над гораздо большей территорией, чем предполагают договоренности Турции и США, а также оттеснить американских военных от сирийского города Кобани.

В минобороны Турции заявили, что огонь велся по позициям курдских формирований. В ведомстве добавили, что прекратили обстрел сразу после получения уведомления от американской стороны.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.