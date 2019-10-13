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РИА Новости
Культура

В новом эпизоде "Возвращения в Простоквашино" расскажут о фиолетовом пятне

08:32 13.10.2019
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино" расскажет о загадочном фиолетовом пятне на полу, от которого героям не удается избавиться даже после тщательных уборок, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".
Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Двадцать первая серия носит название "Тайна фиолетового пятна".
Кадр из мультфильма Вперёд
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"По сюжету эпизода Кот Матроскин находит на полу таинственное фиолетовое пятно и решает устроить генеральную уборку. Однако утром следующего дня герои вновь просыпаются в беспорядке, и пятно также красуется на полу. Попали ли Дядя Федор и друзья во временную петлю или в доме завелся таинственный вредитель?" - описали завязку новой серии в пресс-службе.
Эпизод поставлен молодым режиссером Анастасией Ворониной, которая ранее была известна зрителю по работе "О, дарлинг!". Новый эпизод стал для Ворониной дебютом на проекте "Простоквашино".
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