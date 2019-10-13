В новом эпизоде "Возвращения в Простоквашино" расскажут о фиолетовом пятне

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино" расскажет о загадочном фиолетовом пятне на полу, от которого героям не удается избавиться даже после тщательных уборок, сообщает пресс-служба студии "Союзмультфильм".

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал. Двадцать первая серия носит название "Тайна фиолетового пятна".

"По сюжету эпизода Кот Матроскин находит на полу таинственное фиолетовое пятно и решает устроить генеральную уборку. Однако утром следующего дня герои вновь просыпаются в беспорядке, и пятно также красуется на полу. Попали ли Дядя Федор и друзья во временную петлю или в доме завелся таинственный вредитель?" - описали завязку новой серии в пресс-службе.