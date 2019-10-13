В Польше начались парламентские выборы

ВАРШАВА, 13 окт - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные парламентские выборы. Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll. В случае непредвиденных обстоятельств в законодательстве предусмотрена возможность продления работы отдельных избирательных участков.

Депутаты сейма избираются по открытым партийным спискам пропорционально по 41 многомандатному округу. Избирательный порог составляет 5% для партий и 8% для коалиций. Выборы членов сената проходят по 100 одномандатным округам.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в голосовании имеет право принять участие 30111281 избиратель.

Для проведения выборов создано 27415 участков для голосования. В том числе 329 за границей и пять на кораблях. Больше всего заграничных участков откроется в США - 48, Великобритании - 54, Германии - 23. В России откроется пять участков. Работать на участках будут 234,5 тысячи членов комиссий.

Из подсчетов госизбиркома следует, что на выборах в сейм за одно место будут бороться 11 человек на место. На 460 депутатских мандатов претендуют 5112 кандидатов. Рекордная конкуренция зафиксирована на округе №33 в городе Кельце в центральной Польше. Здесь за 16 мандатов борются 210 кандидатов.

Конкуренция на выборах в сенат значительно ниже. На 100 мест претендуют 278 кандидатов. При этом в 42 округах из 100 зарегистрированы только по два кандидата, в 41 - три кандидата, в 14 – четыре и в трех – пять кандидатов.

Традиционно более важными в Польше считаются выборы в сейм, так как именно нижняя палата парламента участвует в формировании правительства и контролирует работу кабинета министров.

В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений.

В результате проведенной Государственной избирательной комиссией жеребьевки, под первым номером зарегистрирована и расположена в бюллетенях для голосования "Польская крестьянская партия" (PSL). Номер 2 достался правящей партии правого толка "Право и справедливость" (PiS), номер 3 получил "Союз демократических левых" (SLD), номер 4 достался объединению евроскептиков и националистов "Конфедерация", номер 5 – объединению оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), в основе которого находится крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (PO).

Номера от 6 до 9 достались избирательным комитетам, которые не зарегистрировали списки во всех округах. Под номером 6 на выборы идет избирательный комитет "Правые", 7 – "Обманутые пенсионеры", 8 – "Беспартийные и самоуправленцы" , 9 – "Эффективные" рэп-музыканта Петра Лироя.

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил "день тишины". В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.