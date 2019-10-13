В Южной Осетии в воскресенье не будут отключать электричество

ЦХИНВАЛ, 13 окт - РИА Новости. Электричество не будут отключать в Южной Осетии в воскресенье из-за ремонтных работ, как планировалось ранее, сообщил гендиректор ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия" Алан Габараев.
Ранее сообщалось, что в субботу и воскресенье с утра до вечера республика останется без электричества из-за планового ремонта на линии электропередач Северный портал - Дзау.
12 октября, 10:45РИА НовостиЮжная Осетия в выходные осталась без электричества
"В субботу в дневное время суток на линии проводились ремонтные плановые работы... Рабочим бригадам удалось выполнить весь необходимый объем работ, в связи с чем, как ранее планировалось, в воскресенье свет не будет отключаться", - сказал Алан Габараев информационному агентству "Рес".
Электроэнергию в Южную Осетию ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия" закупает в РФ.
Российская электроэнергия в настоящее время поступает в Южную Осетию по единственной ЛЭП "Северный портал - Дзау". Это единственный источник электричества для республики. Нередко население Южной Осетии остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ и аварий на ЛЭП.
Строительство резервной линии электропередачи из РФ в Южную Осетию через Рокский тоннель начнется в 2020 году.