Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T07:53Z
https://ria.ru/20191013/1559717360.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153042/70/1530427051_590:0:2810:1249_1036x0_80_0_0_bed25489f399af868f99b2ed46bb92ac.jpg
РИА Новости

Премьер Канады пришел на предвыборный митинг в бронежилете, сообщают СМИ

07:45 13.10.2019 (обновлено: 07:53 13.10.2019)
1589
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел в бронежилете на выступление перед своими сторонниками в ходе предвыборной кампании, сообщает телеканал CBC.
Лидера также сопровождали "одетые в форменную одежду" сотрудники службы безопасности "с тяжелыми рюкзаками за плечами". Жена премьер-министра, которая, как планировалось, должна была объявлять выступление супруга, так и не появилась на сцене.
Либеральная партия, лидером которой является Трюдо, от комментариев отказалась.
Усиленные меры безопасности были предприняты на фоне возросших опасений относительно возможного насилия в ходе предвыборной кампании. Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники, в прошлом месяце полиция каждый день составляла доклады о проявлениях ненависти в интернете, которая была направлена на политических лидеров федерального уровня и по опасению правоохранителей могла вылиться в насилие в реальном мире.
Президент США Дональд Трамп
20 сентября, 19:48РИА Новости
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
Выступление Трюдо прошло без каких-либо происшествий. По его окончании премьер-министр пожал руки многим своим сторонникам.
6410101
Обсудить 2
Джастин ТрюдоКанадаВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Лента
новостей
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Полицейские США
Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Эсминец ВМС США Портер
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния