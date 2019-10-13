Более 2,2 тысяч гумакций провел российский ЦПВС с конца 2017 года в Сирии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии провел с начала процесса урегулирования более 2,2 тысячи гуманитарных акций, сообщил на брифинге руководитель центра Алексей Бакин.
"Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон проведено 2 220 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 639,69 тонны", - сказал собеседник.
Он уточнил, что за прошедшие сутки российская сторона не проводила гуманитарных и благотворительных акций.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* запрещенная в России террористическая организация.
* запрещенная в России террористическая организация.