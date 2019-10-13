Более 2,2 тысяч гумакций провел российский ЦПВС с конца 2017 года в Сирии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии провел с начала процесса урегулирования более 2,2 тысячи гуманитарных акций, сообщил на брифинге руководитель центра Алексей Бакин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.



* запрещенная в России террористическая организация.