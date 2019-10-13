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РИА Новости
Война в Сирии

Более 2,2 тысяч гумакций провел российский ЦПВС с конца 2017 года в Сирии

00:09 13.10.2019 (обновлено: 06:57 13.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЖители Сирии получили гуманитарную помощь от России
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Жители Сирии получили гуманитарную помощь от России. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Российский центр по примирению в Сирии провел с начала процесса урегулирования более 2,2 тысячи гуманитарных акций, сообщил на брифинге руководитель центра Алексей Бакин.
"Всего с начала процесса урегулирования российским центром по примирению враждующих сторон проведено 2 220 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 639,69 тонны", - сказал собеседник.
Он уточнил, что за прошедшие сутки российская сторона не проводила гуманитарных и благотворительных акций.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

* запрещенная в России террористическая организация.
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