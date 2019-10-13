Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-13T14:35Z
https://ria.ru/20191013/1559717034.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/18/1557151824_189:0:2310:1193_1036x0_80_0_0_7f4c9269b98a287bc151e72a49650e20.jpg
РИА Новости

Полицейский застрелил чернокожую женщину в ее собственном доме в Техасе

05:49 13.10.2019 (обновлено: 14:35 13.10.2019)
91733
© AP Photo / David DermerПолицейские США
Полицейские США
© AP Photo / David Dermer
Полицейские США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полицейские в штате Техас приехали по вызову соседа выяснить, почему дверь в одном из домов широко открыта, а когда увидели в окне хозяйку — застрелили ее, сообщается в релизе правоохранительных служб штата.
Стрелявший офицер полиции — белый мужчина, погибшая — чернокожая женщина. Такие случаи часто провоцируют в США протесты и беспорядки.
Офицер поступил на службу в полицейское отделение округа Форт-Уэрт в апреле 2018 года. Сейчас он отстранен от службы до выяснения обстоятельств дела.
"Сотрудники полиции, находившиеся на задании, обыскивали периметр дома и увидели человека, стоящего внутри здания у окна. Расценив ситуацию как угрозу, офицер полиции схватил табельное оружие и совершил один выстрел в человека, находившегося в здании", — сообщается в пресс-релизе.
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Техасе
16 сентября, 19:22РИА Новости
В США полицейские застрелили вооруженного мужчину рядом со школой
Женщина скончалась от ранений на месте.
63995052203313
Обсудить 115
СШАПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
А у нас недавно двоих полицейских избили иностранцы А еще раньше двоих убили бандиты.Все потому что боятся стрелять.Уж лучше как у них,чем как у нас...
13 октября, 07:32
Максимус Трой
480161124
Дык он с кольтом был, и выбрал службу- а так палить это сверх трусость... Увидел человека в окне!!! Наши еще при нападении челоека с топором, еще топор пытаются отобрать!!! Страшно подумать, что такие же управляют ядерным потенциалом!!! 😡😡😡
13 октября, 07:44
Felix D
15901309
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
Денис Кухарев
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
Город Саратов
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
Лента
новостей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Представители украинской диаспоры из нескольких стран посетят Крым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске нашли забетонированное тело мужчины
Люди у храма Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, где проходит отпевание убитой 9-летней Лизы Киселевой
Цветы на могилу убитой в Саратове девочки пришлось везти "газелью"
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Ксения Каторгина
Свекровь рассказала о пропавшей в Екатеринбурге молодой матери
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова
Врачи во время операции
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром полметра
Эсминец ВМС США Портер
В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов
01:52Страны Просур призвали к диалогу власти и оппозицию Эквадора
01:35В Филадельфии неизвестный ранил шесть человек при стрельбе на улице
01:22В Польше работодатель избил украинского актера, участвовавшего в Майдане
01:19Трамп: Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке с США
01:09Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
00:32В России завершается переход на цифровое телевещание
00:29СМИ: наблюдательный пункт США в районе сирийского Кобани эвакуировали
00:23Россия совершит наблюдательный полет над Румынией
00:22Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией
00:00Патриарх в день Покрова Богородицы совершит литургию в Покровском монастыре
00:00Рейтинг регионов России по вводу жилья
23:58"Джокер" возглавляет российский кинопрокат вторую неделю подряд
23:42Число погибших в результате протестов в Эквадоре возросло до семи человек
23:42Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
23:41Катар к декабрю закончит строительство поселка для беженцев на севере Сирии
23:34В результате ДТП с цистерной на трассе Прага-Братислава погиб человек
23:27Власти Эквадора начали применять к протестующим статью "терроризм"
23:27Каис Саид поблагодарил граждан Туниса за поддержку на президентских выборах
23:23Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской
Лента новостейМолния