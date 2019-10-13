Число погибших из-за мощного тайфуна в Японии выросло до десяти человек

ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до десяти человек, сообщает агентство Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до десяти человек, сообщает агентство Киодо

Ранее сообщалось о девяти погибших. Не менее 15 человек числятся пропавшими без вести, пострадали около 125 человек. В свою очередь, телеканал TBS сообщает о 22 пропавших без вести и около 150 пострадавших.

Вечером в субботу тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры ЛЭП.

Накануне в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.

В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы ЛЭП. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысяч домов, что примерно в три раза больше, чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.