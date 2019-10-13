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РИА Новости

Число погибших из-за мощного тайфуна в Японии выросло до девяти

04:46 13.10.2019 (обновлено: 06:56 13.10.2019)
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© REUTERS / KyodoТайфун "Хагибис" в Японии
Тайфун Хагибис в Японии
© REUTERS / Kyodo
Тайфун "Хагибис" в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 13 окт – РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 9 человек, около 125 человек пострадали, 15 человек пропали без вести, свидетельствуют данные телеканала NHK.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.
Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. Также в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов. К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны.
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В результате сильных порывов ветра произошли многочисленные обрывы линий электропередач. Как сообщил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, отключения электроэнергии произошло в более 376 тысячах домов, что примерно в три раза больше чем было зарегистрировано после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Тогда без электроэнергии остались более 109 тысяч домов. Отключения воды зафиксированы почти в 14 тысячах домов.
Поступают многочисленные сообщения о выходе рек из берегов и подтоплениях. Так, в частности, в городе Нагано в результате разлива реки Синано около 160 постояльцев в двух домах престарелых оказались отрезанными водой. В настоящее время предпринимаются меры по их эвакуации.
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