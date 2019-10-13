В Брянске нашли забетонированное тело мужчины

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на В Брянске обнаружили забетонированное тело мужчины, сообщается на сайте регионального управления СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, поводом для этого стало сообщение родственников о безвестном исчезновении 57-летнего гражданина.

Тело пропавшего россиянина нашли в гараже на улице Урицкого. По информации следователей, его тщательно спрятали и для извлечения оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в помещении.

Также правоохранителям удалось выйти на след трех подозреваемых, которым в субботу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и предъявили обвинение в убийстве.