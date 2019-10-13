Япония отменила международный смотр кораблей из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Международный смотр кораблей морских сил самообороны Японии в заливе Сагами, который должен был состояться 14 октября, будет отменен в связи с мощным тайфуном "Хагибис", обрушившимся на страну вечером субботы.
По данным агентства Киодо, об этом в ходе пресс-конференции заявил глава оборонного ведомства страны Таро Коно.
Морские силы самообороны Японии проводят международный смотр военной техники раз в три года. В этом году впервые в мероприятии должны были участвовать суда ВМС Китая.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.
Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. Также в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.
К настоящему времени максимальный уровень угрозы был отменен во всех регионах страны. По последним данным, число погибших в результате удара стихии составило 8 человек, пострадали не менее 126 человек. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.
12 октября, 13:23РИА НовостиТайфун "Хагибис" обрушился на японский полуостров Идзу