Япония отменила международный смотр кораблей из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 13 окт - РИА Новости. Международный смотр кораблей морских сил самообороны Японии в заливе Сагами, который должен был состояться 14 октября, будет отменен в связи с мощным тайфуном "Хагибис", обрушившимся на страну вечером субботы.

По данным агентства Киодо , об этом в ходе пресс-конференции заявил глава оборонного ведомства страны Таро Коно.

Морские силы самообороны Японии проводят международный смотр военной техники раз в три года. В этом году впервые в мероприятии должны были участвовать суда ВМС Китая.

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах – до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.

Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. Также в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.