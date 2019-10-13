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РИА Новости

Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора

04:10 13.10.2019 (обновлено: 13:37 13.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 окт — РИА Новости. Рост зарплат госслужащих в Иркутской области, в том числе губернатора Сергея Левченко, стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на начальника управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерия Митусова.
По его словам, уровень окладов в системе органов государственной власти в области не менялся с 2012 года, а лишь дважды индексировался на процент роста инфляции: на четыре процента в 2018 году и на такой же процент в 2019-м, в то время как во исполнение майских указов президента Владимира Путина средняя зарплата ряда работников основного персонала госучреждений в регионе увеличилась с 2012 года в 2,3 раза.
"Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%", — говорится в сообщении.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
12 октября, 20:00РИА Новости
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Фактическое увеличение окладов от существующих на сегодняшний день составит 20%.
Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44% — до 27 тысяч рублей. Руководитель пресс-службы правительства региона Павел Добродеев рассказал РИА Новости, что повышение зарплаты губернатора связано с необходимостью индексирования зарплаты госслужащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента.
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Сергей ЛевченкоИркутская областьРоссияОбществоПолитика
Популярные комментарии
Конечно власти должны поднимать сабе оклады , а то ведь можно опуститься до уровня россиян ...
13 октября, 07:16
Михаил Квашнин
4150203
Молодец! Умница! Не на 4 с копейками, а сразу на 44! А главное - это доходчивое и понятное объяснение, что , мол, как другим увеличить, если губернатор буквально копейки получает? Умный мужик, сразу видно. как не вспомнить слова Леонида Филатова из бессмертного сказа про Федота Стрельца: " Утром сяду у ворот, все смотрю, как там народ? И икра не лезет в глотку, и компот не льется в рот."
13 октября, 05:58
АЛАндрей Л.
3971201
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