Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты у губернатора

ИРКУТСК, 13 окт — РИА Новости. Рост зарплат госслужащих в Иркутской области, в том числе губернатора Сергея Левченко, стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья со ссылкой на начальника управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам Валерия Митусова.

По его словам, уровень окладов в системе органов государственной власти в области не менялся с 2012 года, а лишь дважды индексировался на процент роста инфляции: на четыре процента в 2018 году и на такой же процент в 2019-м, в то время как во исполнение майских указов президента Владимира Путина средняя зарплата ряда работников основного персонала госучреждений в регионе увеличилась с 2012 года в 2,3 раза.

"Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%", — говорится в сообщении.

Фактическое увеличение окладов от существующих на сегодняшний день составит 20%.