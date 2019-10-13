В подмосковной Кашире пять человек погибли в ДТП, в том числе ребенок

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в лобовом столкновении машин на трассе в подмосковной Кашире, еще пять человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На 134-м километре федеральной автодороги М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира) произошло ДТП с участием двух автомашин. Пострадали десять человек, в том числе трое детей, из них пять человек погибли, в том числе ребенок", — сказал собеседник.