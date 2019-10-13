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РИА Новости

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

03:29 13.10.2019 (обновлено: 15:33 13.10.2019)
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© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода "Северный поток-2"
Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest.
Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Отмечается, что, поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть после введения ограничительных мер.
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Издание подчеркивает, что после наложения Пекином ответных тарифов на американских производителей сжиженного газа китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.
Помимо этого, добавляет журнал, в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина, а после запуска "Силы Сибири" в этом году в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива, таким образом, по объемам закупки российского газа Пекин займет второе место после Берлина.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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Кроме того, пишет NI, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Европой, связанное с внутриукраинским конфликтом, Москва сохраняет прочные позиции на континенте. Издание напоминает, что за последние годы экспорт российского газа в Европу увеличивался, а по итогам 2018-го "Газпром" достиг рекордных продаж на континенте. Оценивается, что после завершения проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в этом году Москва будет продавать дополнительные 86,5 миллиарда кубометров этого ресурса.
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Северный поток-2Турецкий потокРазворот на ВостокСила Сибири (газопровод)ГазпромКитайЕвропаРоссияСШАВ миреЭкономика
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На этой ноте предлагаю ввести новые налоги для населения, а то все так хорошо и денег много
13 октября, 04:54
Дмитрий Р
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Попробуйте работать и у Вас жизнь наладится.
13 октября, 07:56
ВВероника
27200016
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