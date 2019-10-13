National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest

Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Отмечается, что, поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть после введения ограничительных мер.

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Издание подчеркивает, что после наложения Пекином ответных тарифов на американских производителей сжиженного газа китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

Помимо этого, добавляет журнал, в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина, а после запуска "Силы Сибири" в этом году в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива, таким образом, по объемам закупки российского газа Пекин займет второе место после Берлина.