National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Политика США ненамеренно привела к укреплению российской экономики, пишет National Interest.
Речь идет об энергетическом секторе. В частности, подчеркивает журнал, на это повлияли американские санкции против Венесуэлы и Ирана. Отмечается, что, поскольку производящаяся в этих двух странах нефть схожа по ряду параметров, бывшие партнеры Каракаса и Тегерана перешли на российскую нефть после введения ограничительных мер.
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке. Издание подчеркивает, что после наложения Пекином ответных тарифов на американских производителей сжиженного газа китайские энергетические компании принялись покупать доли в российских СПГ-проектах в Арктике.
Помимо этого, добавляет журнал, в 2016 году Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам экспорта нефти в Китай и стала крупнейшим нефтяным партнером Пекина, а после запуска "Силы Сибири" в этом году в Китай также будет поставляться 38 миллиардов кубических метров голубого топлива, таким образом, по объемам закупки российского газа Пекин займет второе место после Берлина.
Кроме того, пишет NI, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Европой, связанное с внутриукраинским конфликтом, Москва сохраняет прочные позиции на континенте. Издание напоминает, что за последние годы экспорт российского газа в Европу увеличивался, а по итогам 2018-го "Газпром" достиг рекордных продаж на континенте. Оценивается, что после завершения проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в этом году Москва будет продавать дополнительные 86,5 миллиарда кубометров этого ресурса.