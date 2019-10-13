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РИА Новости

СМИ сообщают о восьми погибших и 106 пострадавших при тайфуне в Японии

03:27 13.10.2019 (обновлено: 04:22 13.10.2019)
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© AP Photo / Kiichiro SatoТайфун "Хагибис" в Японии
Тайфун Хагибис в Японии
© AP Photo / Kiichiro Sato
Тайфун "Хагибис" в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 13 окт — РИА Новости. Число погибших в результате прохождения мощного тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до восьми человек, число пострадавших превысило 100, а еще не менее 17 числятся пропавшими без вести, свидетельствуют данные японских СМИ.
Так, согласно информации телеканала NHK, число пострадавших выросло до 106 человек. В семи префектурах страны без вести пропали 17 человек. В свою очередь, агентство Киодо сообщило о восьми погибших.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек, пропавшими без вести считались 11 человек.
Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. Давление в центре тайфуна составляло 945 гектопаскалей, сила ветра в центре до 45 метров в секунду, при порывах — до 65. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередач.
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
12 октября, 15:54РИА Новости
В 23 районах Токио объявили наивысшую опасность из-за тайфуна "Хагибис"
Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию. Объявление распространяется, когда существует угроза жизни и здоровью. Рекомендация дается в более легких случаях и носит, скорее, предупредительный характер. В частности, такая рекомендация эвакуироваться была распространена в районе, где находится корпункт РИА Новости.
Ранее в 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые наивысший уровень опасности был объявлен не только для окраин города, но и для всех 23 центральных районов.
В воскресенье были отменены более 800 внутренних авиарейсов, движение скоростных поездов было пока восстановлено лишь между Токио и Ниигатой, передает NHK.
Движение скоростных поездов по другим направлениям пока не возобновлено. Ожидается, что с 10 утра по местному времени (04.00 мск) будет частично возобновлено движение поездов в Токио.
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияТокиоПроисшествияВ мире
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