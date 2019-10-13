В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада, пишут СМИ

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Власти провинции Манитоба в центре Канады введут режим чрезвычайной ситуации в связи с обильным снегопадом, передает местный телеканал CBC со ссылкой на заявление премьера провинции.
"Я говорил с Manitoba Hydro (электроэнергетическая компания - ред.). Они официально обратились с просьбой объявить чрезвычайное положение, которое даст им дополнительные полномочия для доступа к ресурсам и материалам, которые необходимы... чтобы возобновить подачу электроэнергии", - заявил премьер-министр провинции Брайан Паллистер, добавив, что власти "удовлетворят просьбу" компании.
По данным телеканала, в результате непогоды без электричества в провинции остались порядка 50 тысяч абонентов. Кроме того, отмечается рост уровня воды в реках.
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