В Центральной Канаде введут режим ЧС из-за обильного снегопада, пишут СМИ

"Я говорил с Manitoba Hydro (электроэнергетическая компания - ред.). Они официально обратились с просьбой объявить чрезвычайное положение, которое даст им дополнительные полномочия для доступа к ресурсам и материалам, которые необходимы... чтобы возобновить подачу электроэнергии", - заявил премьер-министр провинции Брайан Паллистер, добавив, что власти "удовлетворят просьбу" компании.