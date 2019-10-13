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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Предприятие Роскосмоса планирует сдавать в аренду лунную базу с мини-АЭС

03:10 13.10.2019 (обновлено: 06:02 13.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Антон Денисов
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Корпорация "Стратегические пункты управления" (предприятие Роскосмоса) разрабатывает проект лунной базы с небольшой атомной электростанцией за 462 миллиона долларов, на которой смогут жить 50 человек, места на ней предлагается сдавать в аренду, чтобы окупить за год.
Согласно материалам предприятия, имеющимся в распоряжении РИА Новости, проект базы для колонизации Луны получил название Patron Moon. Она представляет собой заглубляемое в грунт сооружение, внутри которого имеются универсальный стыковочный люк, многофункциональные буры, три выдвижных цилиндра с отсеками для проживания людей и стволопроходческая буровая установка на конце.
Разработка и создание лунной базы с мини-АЭС оценивается предприятием в 462 миллиона долларов. Ее предлагается отправить на Луну в 2028 году на ракете-носителе сверхтяжелого класса "Енисей". После прилунения Patron Moon дистанционно заглубится в грунт, затем на него доставят людей.
Сооружение имеет следующие характеристики: масса — 70 тонн, глубина максимального погружения в грунт — 41 метр, суммарный объем цилиндров — 624 кубических метра, вместимость - до 50 человек.
Одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанных советской станцией Луна-3
10 октября, 01:42РИА Новости
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Предприятие предлагает сдавать места на базе в аренду. При этом средняя стоимость аренды места площадью десять квадратных метров для одного человека (с учетом полета с Земли и обратно не более трех суток) составит от 10 до 30 миллионов долларов. Разработчики полагают, что это позволит окупить Patron Moon за год.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
Популярные комментарии
Ни чего не построено, летать не на чем, на Луне не были, уже в аренду сдают и деньги считают. Позорище.
13 октября, 03:29
jjanemarple2014
38310012
Главное в этой статье, рассчитанное на ура патриотов это то, что уже разрабатывают ( пилят деньги) , остальное все , красивое прикрытие воровства
13 октября, 08:41
Радик Даутов
1600005
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