Предприятие Роскосмоса планирует сдавать в аренду лунную базу с мини-АЭС

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Корпорация "Стратегические пункты управления" (предприятие Роскосмоса) разрабатывает проект лунной базы с небольшой атомной электростанцией за 462 миллиона долларов, на которой смогут жить 50 человек, места на ней предлагается сдавать в аренду, чтобы окупить за год.

Согласно материалам предприятия, имеющимся в распоряжении РИА Новости, проект базы для колонизации Луны получил название Patron Moon. Она представляет собой заглубляемое в грунт сооружение, внутри которого имеются универсальный стыковочный люк, многофункциональные буры, три выдвижных цилиндра с отсеками для проживания людей и стволопроходческая буровая установка на конце.

Разработка и создание лунной базы с мини-АЭС оценивается предприятием в 462 миллиона долларов. Ее предлагается отправить на Луну в 2028 году на ракете-носителе сверхтяжелого класса "Енисей". После прилунения Patron Moon дистанционно заглубится в грунт, затем на него доставят людей.

Сооружение имеет следующие характеристики: масса — 70 тонн, глубина максимального погружения в грунт — 41 метр, суммарный объем цилиндров — 624 кубических метра, вместимость - до 50 человек.