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РИА Новости

В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

05:12 13.10.2019 (обновлено: 15:24 13.10.2019)
104753
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Эсминец ВМС США "Портер"
Эсминец ВМС США Портер
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
Эсминец ВМС США "Портер". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Ее слова приводятся на сайте флота.
Франкетти отметила, что это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".
"Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", — сказала вице-адмирал.
Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили о заходе эсминца ВМС США в Черное море, после чего российский Черноморский флот приступил к сопровождению американского военного корабля. Его действия контролируют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
В последний раз США направляли "Портер" в акваторию Черного моря в августе.
Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море
8 октября, 08:00РИА Новости
Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море
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Лиза ФранкеттиШестой флот СШАЧерное мореЧерноморский флот ВМФ РоссииНАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
""Это плановая операция "-😂 Ой, да ладно плановая... Экипаж просто сильно "крепило", вот и зашли в медицинских целях, чтобы "расслабило" при ввиде российской авиации...😂😂😂
13 октября, 06:12
Felix D
5820001440
Когда я увижу наши заявления, типа мы ввели свои корабли в Мексиканский залив во имя свободного судоходства? А это все ерунда, плавают и еще выпендпиваются
13 октября, 06:26
Rog Guka
7510006
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