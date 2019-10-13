В США назвали цели захода американского эсминца в Черное море

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Ее слова приводятся на Командующая Шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти назвала цель захода эсминца "Портер" в Черное море. Ее слова приводятся на сайте флота.

Франкетти отметила, что это плановая операция, нацеленная на то, чтобы показать "приверженность Вашингтона к свободному судоходству".

"Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море", — сказала вице-адмирал.

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщили о заходе эсминца ВМС США в Черное море, после чего российский Черноморский флот приступил к сопровождению американского военного корабля. Его действия контролируют фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".