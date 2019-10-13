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РИА Новости

Число жертв тайфуна в Японии выросло до пяти, еще 11 числятся пропавшими

02:45 13.10.2019 (обновлено: 03:04 13.10.2019)
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© REUTERS / KyodoТайфун "Хагибис" в Японии
Тайфун Хагибис в Японии
© REUTERS / Kyodo
Тайфун "Хагибис" в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Японии из-за тайфуна "Хагибис", по последним данным, погибли пять человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, передает агентство Киодо со ссылкой на данные властей и спасателей.
Более 90 человек по всей стране пострадали.
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
12 октября, 15:54РИА Новости
В 23 районах Токио объявили наивысшую опасность из-за тайфуна "Хагибис"
Ранее сообщалось о гибели двух человек, пропавшими без вести считались трое.
Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Сейчас давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек.
Тайфун затронет тихоокеанское побережье Японии, включая столичный регион. В Токио он, как и ожидалось, пришел около 21 часа (15.00 мск). Метеорологи предупреждали, что скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры ЛЭП.
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Тайфун "Хагибис"ЯпонияПроисшествияВ мире
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