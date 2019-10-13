Число жертв тайфуна в Японии выросло до пяти, еще 11 числятся пропавшими

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Японии из-за тайфуна "Хагибис", по последним данным, погибли пять человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, передает агентство В Японии из-за тайфуна "Хагибис", по последним данным, погибли пять человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, передает агентство Киодо со ссылкой на данные властей и спасателей.

Более 90 человек по всей стране пострадали.

Ранее сообщалось о гибели двух человек, пропавшими без вести считались трое.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. Сейчас давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава") 1958 года, когда погибли 1269 человек.