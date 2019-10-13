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РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление главы МИД Британии о "российской агрессии"

02:23 13.10.2019 (обновлено: 10:30 13.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Высказывания главы британского МИД Доминика Рааба о "российской агрессии" свидетельствуют о том, что чиновники из секретариата НАТО хотят сохранить финансирование альянса, заявил депутат Госдумы Антон Морозов в интервью RT.
"Это касается в первую очередь чиновников, которые работают в секретариате альянса. Они хотят сохранить финансирование для организации. Для этого тиражируют мифические, выдуманные угрозы со стороны России", — отметил парламентарий.
Он также прокомментировал слова Рааба о том, что НАТО следует адаптироваться к "угрозе", исходящей от Москвы. По мнению депутата, в альянсе заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в том числе в обмене разведывательными данными.
"Это, в частности, касается борьбы с терроризмом. Здесь мы, безусловно, можем сотрудничать. Конечно, обмен разведданными тоже представляет определенную ценность для НАТО. Они заинтересованы по факту в продолжении сотрудничества с Россией, если у нас есть точки соприкосновения", — подчеркнул Морозов.
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Ранее Рааб заявил об "агрессивном поведении" России, однако признал, что Североатлантическому альянсу следует выстраивать политику в отношении Москвы с сохранением возможности нормализации отношений.
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Доминик РаабАнтон МорозовГосдума РФНАТОФорин-офисВеликобританияРоссияБезопасностьВ мире
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