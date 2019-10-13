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РИА Новости
Война в Сирии

Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР

01:08 13.10.2019 (обновлено: 01:38 13.10.2019)
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Почти 20 тысяч курдов в разных городах Германии приняли в субботу участие в демонстрациях против военной операции Турции в Сирии, передает немецкий телеканал ZDF.
По его данным, более 10 тысяч демонстрантов собрались на акции протеста в одном лишь Кельне, еще около четырех тысяч человек вышли на демонстрацию во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, порядка трех тысяч человек собрали митинги в Гамбурге и Ганновере, акции протеста прошли также в Бремене, Берлине и Саарбрюккене.
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Отмечается, что демонстранты призывали к оказанию давления на Анкару и скандировали такие лозунги, как "Конец бойне в Рожаве (Сирийском Курдистане - ред.)" и "Руки прочь от Рожавы". Полиция предупредила о недопустимости использования в ходе акций символики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, участников протестов предостерегли от демонстрации фотографий основателя РПК, Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме.
В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии. Ранее Масс резко осудил решение Турции начать военную операцию в Сирии, призвав остановить ее и отметив риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации "Исламское государство"*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииBildХайко МаасИсламское государствоАбдуллах ОджаланМИД ГерманииСирияВ мире
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