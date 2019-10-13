Почти 20 тысяч курдов вышли на митинги в ФРГ против операции Турции в САР

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Почти 20 тысяч курдов в разных городах Германии приняли в субботу участие в демонстрациях против военной операции Турции в Сирии, передает немецкий телеканал Почти 20 тысяч курдов в разных городах Германии приняли в субботу участие в демонстрациях против военной операции Турции в Сирии, передает немецкий телеканал ZDF

По его данным, более 10 тысяч демонстрантов собрались на акции протеста в одном лишь Кельне, еще около четырех тысяч человек вышли на демонстрацию во Франкфурте-на-Майне. Кроме того, порядка трех тысяч человек собрали митинги в Гамбурге и Ганновере, акции протеста прошли также в Бремене, Берлине и Саарбрюккене.

Отмечается, что демонстранты призывали к оказанию давления на Анкару и скандировали такие лозунги, как "Конец бойне в Рожаве (Сирийском Курдистане - ред.)" и "Руки прочь от Рожавы". Полиция предупредила о недопустимости использования в ходе акций символики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Кроме того, участников протестов предостерегли от демонстрации фотографий основателя РПК, Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненное наказание в турецкой тюрьме.

В субботу глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии. Ранее Масс резко осудил решение Турции начать военную операцию в Сирии, призвав остановить ее и отметив риск дестабилизации региона и восстановления позиций террористической организации "Исламское государство"*.